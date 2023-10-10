Mardin'de Husumet Cinayeti: Otomobille Seyir Halindeyken TIR ile Kesildi, Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Faysal Duva (57), otomobille seyir halindeyken TIR ile önünü kesen husumetlisinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi, Mardin- Midyat kara yolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Faysal Duva'nın içinde bulunduğu otomobilin önünü TIR ile kesti. TIR'dan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu Duva ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duva'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)