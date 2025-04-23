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Manisa'da Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 4 Gözaltı

Manisa'da Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 4 Gözaltı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik dört şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, Alaşehir ilçesinde S.T. (48) liderliğinde, H.T. (23), H.Ç. (61) ve M.T. (39) isimli şahısların örgütlü olarak tefecilik faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç örgütünün, Alaşehir ve çevre ilçelerde çiftçilere senet imzalatarak, üzüm ve zeytin hasadı sonrası ödeme şartıyla borç verdikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurlara yeniden senet imzalattıkları ve bu yöntemle yaklaşık 12 mağdur üzerinden 10 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

28 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda Alaşehir'de 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 27 adet senet (1 milyon 939 bin 550 TL), 55 adet boş senet, 10 ajanda, 9 araç satış sözleşmesi, 1 arsa satış sözleşmesi, 2 araç ruhsatı, 18 tapu, 2 sayfa alacak-verecek yazılı belge, 1 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 3 cep telefonu ve 5 dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden örgüt lideri S.T. tutuklanırken, örgüt üyeleri H.T, H.Ç ve M.T isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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