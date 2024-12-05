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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1.2 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1.2 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Yunusemre ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 210 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Dört kişinin evinde yapılan aramada, çok sayıda makaron, tütün ve sigara sarma malzemeleri bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Yunusemre ilçesindeki 4 şahsın evinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Yunusemre ilçesinde İ.O., M.O., İ.O. ve C.O. isimli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 210 bin TL olduğu değerlendirilen, 752 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 225 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 milyon 278 bin 800 adet boş makaron, 15 adet sigara sarma makinası, 160 bin adet sigara filtresi, 1 milyon 366 bin 400 adet sigara sarma kağıdı, çok miktarda kilitli poşet, 18 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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