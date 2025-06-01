Manisa'da Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: 19 Mağdur

Manisa'da Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: 19 Mağdur
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 'Hesabını ver, para kazan' vaadiyle 19 kişiyi dolandıran bir çete lideri A.A. ve iki yardımcısı, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyordu.

'Hesap ver, para kazan' tuzağı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurulan dolandırıcılık ağı, banka hesapları üzerinden büyük bir vurgun yaptı. "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle kandırılan 19 kişi mağdur oldu. Genç yaşta kurdukları organize suç ağıyla birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Emniyet güçleri, 24 yaşındaki A.A.'nın liderliğini yaptığı çetenin, topladıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını belirledi. Akhisar merkezli yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde de bağlantılar tespit edildi.

28 Mayıs'ta sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda A.A. ile birlikte hareket eden A.S. ve M.C.D. gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, çeşitli banka kartları, dijital materyaller ve not defterleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa
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