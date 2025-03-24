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Manisa'da 29 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

Manisa'da 29 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi
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Manisa'da jandarma ekipleri, Salihli, Akhisar ve Gölmarmara'da düzenledikleri operasyonda toplam 29 ton sahte gübre ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından Salihli, Akhisar ve Gölmarmara ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 ton sahte gübre ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Yılmaz Mahallesi ile Gölmarmara'nın İhsaniye Mahallesi'nde sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Salihli ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM, TEM Şube Müdürlükleri, Gölmarmara ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.O.'nun (58) ikametinde yapılan aramada 18 ton, A.U.'ya (47) ait depoda 11 ton olmak üzere toplam 29 ton sahte gübre ele geçirildi.

Sahte gübrelere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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