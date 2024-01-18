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Manavgat'ta Alkollü Sürücüye Yüksek Cezalar

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu şüphelenilen ticari araç sürücüsüne yarım saatlik uğraş sonucunda alkolmetre üfletildi. Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu ve alkollü araç kullanmaktan dolayı toplamda 30 bin 727 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan Jandarma Trafik ekipleri, alkollü olduğundan şüphelendiği ticari araç sürücüsüne, alkolmetreyi üfletebilmek için yarım saat dil döktü. Araç sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu, 0.31 promil alkollü olduğu ve yetki belgesinin olmadığı belirlenirken 30 bin 727 TL para cezası uygulandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Sorgun Titreyengöl girişinde yapılan denetimlerde, ekipler tarafından durdurulan 07 AAC 818 plakalı ticari aracı kullanan Koray S., trafik ekiplerinin ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflememekte direndi. Araç sürücüsü, yarım saat boyunca alkolmetreyi üflememekte direnirken, bir taraftan da telefonla sürekli birilerini aradı. Jandarma Trafik görevlisinin alkolmetreyi üflemeyen sürücüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/9. Maddesi gereğince 18 bin 452 TL para cezası uygulanacağı, sürücü belgesine de 2 yıl el konulacağını söylemesi üzerine araç sürücüsü alkolmetreyi üflemeyi kabul etti.

0,31 promil alkollü olduğu, ehliyetinin de ticari araca göre yetersiz olduğu belirlenen araç sürücüsüne yetersiz ehliyetten 6 bin 439 TL, araç sahibine 6 bin 439 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL ve yetki belgesinin olmamasından dolayı 11 bin 409 TL olmak üzere toplam 30 bin 727 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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