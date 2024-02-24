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Maltepe'de Sahte İçki Operasyonu: 73 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Maltepe'de bulunan bir adreste sahte içki üretildiği tespit edilmesi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirilirken bir kişi yakalandı.

Maltepe'de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan bir adreste sahte içki üretildiği tespit edilmesi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 litre sahte alkol,

4,5 litre etil alkol ele geçirilirken bir kişi yakalandı

Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler 21 Şubat tarihinde adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.E.isimli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan H.E. isimli şahıs, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan yapılan işlemlerin adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Maltepe 3.Sayfa Güncel Haberler

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