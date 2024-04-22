Malkara'da 21 yıl 27 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 3 ayrı suçtan toplamda 21 yıl 27 ay hapis cezası bulunan bir zanlı, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 21 yıl 27 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığınca 'Jasat Mercek-6 Operasyonu' operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yürütülen titiz çalışmalarda hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 21 yıl 27 ay tutuklamaya yönelik yakalaması bulunan şahıs yakalandı.
Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - TEKİRDAĞ