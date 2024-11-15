Malavi Meclis Başkanı Hara'nın Amasra'daki Yunus Şoku

Malavi Meclis Başkanı Hara'ya yunus şoku

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde tekne ile tur atan Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ve beraberindeki heyet, denizde gördüğü yunus balığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Bartın'da bulunan Meclis Başkanı Hara ve milletvekillerinden oluşan heyet iiçin Amasra ilçesinde tekne turu düzenlendi. Tekne ile Amasra Büyük Liman ve Küçük Liman arasında tur atan heyete Tavşan Adası ve tarihi Kemere Köprüsü gösterilerek bölgenin tarihi ve turistik yerleri hakkonda bilgi verildi.

Denizde görülen Yunus balığı nedeniyle büyük heyecan yaşayan Hara, teknenin yaklaşması üzerine yakından gördükleri yunus balığının yaşamadığını anladı.

Büyük üzüntü yaşayan Hara ve teknediler, turun arsından ise Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Tarihi Demirciler çarşısını da gezen Hara, çarşıda bol bol alışveriş yaptı.

Malavili heyete balık ve salata da ikram edildi.