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Malatya'nın Darende İlçesinde Ani Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'nın Darende İlçesinde Ani Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Malatya'nın Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebze halini göle çevirirken, dolu nedeniyle kaldırımlar beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edeceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Malatya'nın Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebze halini göle çevirirken, dolu nedeniyle kaldırımlar beyaza büründü.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış, Darende ilçesinde doluya dönüştü. Aniden bastıran yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresinde günlük hayat durma noktasına geldi. Özellikle sebze halinde su birikintileri oluştu, esnaf zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapandı, vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı. Kaldırımlar ise kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yağışlarının bir süre daha etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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