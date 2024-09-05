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Malatya'dan Mersin'e dönen cirit sporcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

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Malatya'dan babası ve ablasıyla Mersin'e dönen 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Yağmur'un babası ve ablası ağır yaralandı.

Malatya'dan babası ve ablasıyla Mersin'e dönen 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Yağmur'un babası ve ablası ağır yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Mersin'de yaşayan baba Ahmet Dedecan (45), kızları Yağmur (14) ve Hazal Dedecan (20) ile birlikte üniversite işlemleri için Malatya'ya gitti. İnönü Üniversitesi'nde matematik bölümü okuyan Hazal Dedecan'ın Mersin'e yatay geçiş işlemlerini halleden Dedecan ailesi ardından tekrar Mersin'e doğru yola çıktı. Baba Dedecan, sabah saatlerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otoyolda refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Dedecan ile kızı Hazal Dedecan'ı hastaneye kaldırdı.

Mersin'de Kır Çiçekleri Kız Sporcu Yetiştirme Projesi'nde yer alan ve cirit atma branşında yerel ve ulusal çapta başarıları olan sporcu Yağmur Dedecan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yağmur'un cenazesi defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine yola çıktı. Acılı anne Taybet Dedecan, adli tıp kurumundan kızının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu.

"Hayalleri yarım kaldı"

Kazanın nasıl olduğu hakkında pek bilgisi olmadığını kaydeden anne Taybet Dedecan, "Otobanda refüje çıkmışlar, araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazandı oraya gidecekti. Hayalleri yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı nur içinde yatsın. Eşim ve kızımın tedavisi devam ediyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya trafik Mersin adana Baba Spor

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