Malatya'da Organize Suç Örgütü Davası Başladı

Malatya'da, liderinin yurt dışında olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 116 sanıklı dava başladı. Duruşmalar geniş güvenlik önlemleri altında, spor salonunda gerçekleştiriliyor. Örgütün haraca bağlama, tehdit, darp ve cinayet gibi birçok suçlama ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Malatya'da liderliğini yurt dışına kaçtığı belirtilen Serdal A.'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 116 sanıklı dava başladı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava sanık sayısının fazla olması nedeniyle Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapılırken, duruşmalar sabah saatlerinde başladı. Salon çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu deşifre edilen yapılanmaya ilişkin hazırlanan iddianamede 14 isim müşteki şüpheli, 5 isim mağdur şüpheli, 87 isim şüpheli ve 18 yaş altı 10 kişinin "SSÇ" sıfatı ile yer aldığı öğrenildi. Örgütün kentte haraca bağlama, tehdit, darp, silahla yaralama, haksız kazanç elde etme ve bir cinayet dahil çok sayıda eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi. Operasyon sürecinde ortam dinlemesinde tespit edilen planlı bir silahlı saldırının polis müdahalesiyle engellendiği belirtilirken, yakalanan çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Örgüte mensup oldukları değerlendirilen 56 kişinin tutuklu bulunduğu ifade edildi.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Serdal A.'nın yurt dışında olduğu, hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı ve ayrıca başka bir cinayet dosyasından da arandığı belirtilen davanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
