Maça giden taraftarları taşıyan midibüs tıra çarptı: 6 yaralı

TRABZON - Trabzon'da maça gitmek isteyen taraftarların içinde bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesinden yola çıkan Kerim Tosun yönetimindeki 61 S 0091 plakalı midibüs Ortahisar ilçesinin Değirmendere mahallesinde ani fren yapan tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. Çaykaraspor'un maçı için Akyazı'ya giden midibüs içerisinde bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan taraftarlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü ve taraftarların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.