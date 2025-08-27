Maaşını Alamayan İşçi Çatıda İntihar Girişiminde Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, maaşını alamadığını öne süren işçi, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu çıktığı çatıdan indirildi.

Taşeron firma işçisi Mehmet Tanrıverdi, yaklaşık 4 aydır maaşını alamadığını iddia ederek TOKİ konutlarının çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından Tanrıverdi çatıdan indirildi. - ZONGULDAK