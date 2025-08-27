Maaşını Alamayan İşçi Çatıda İntihar Girişiminde Bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, maaşını alamadığını öne süren bir işçi, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu çatıda intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 4 aydır maaş alamadığını iddia eden işçi, 45 dakikalık ikna sürecinin ardından güvenli bir şekilde çatısından indirildi.
Taşeron firma işçisi Mehmet Tanrıverdi, yaklaşık 4 aydır maaşını alamadığını iddia ederek TOKİ konutlarının çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından Tanrıverdi çatıdan indirildi. - ZONGULDAK
