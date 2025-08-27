Maaşını Alamayan İşçi Çatıda İntihar Girişiminde Bulundu

Maaşını Alamayan İşçi Çatıda İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, maaşını alamadığını öne süren bir işçi, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu çatıda intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 4 aydır maaş alamadığını iddia eden işçi, 45 dakikalık ikna sürecinin ardından güvenli bir şekilde çatısından indirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, maaşını alamadığını öne süren işçi, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu çıktığı çatıdan indirildi.

Taşeron firma işçisi Mehmet Tanrıverdi, yaklaşık 4 aydır maaşını alamadığını iddia ederek TOKİ konutlarının çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından Tanrıverdi çatıdan indirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.