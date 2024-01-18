Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde A.A.'nın kullandığı 16 ANU 810 plakalı tır, dönüş yaptığı esnada A.S.Ç. yönetimindeki 34 AK 3314 plakalı araca çarptı. Kazanın akabinde aynı istikamette seyreden B.K. yönetimindeki 06 GGF 77 plakalı kamyonet de duramayarak çarptı.

Kazanın ardından 34 AK 3314 plakalı aracın motor kısmından alevler yükseldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpü ile aracı söndürdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin A.S.Ç. ve yanındaki yolcu E.N.Ç.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Caddesi Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti ADIYAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADIYAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne? Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli? Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı ERDOĞAN ADAY AÇIKLAMASI İZLE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki! AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI SON DAKİKA: AK Parti büyükşehir belediye başkan aday toplantısı İZLE! Erdoğan'ın açıklaması HD! Gökhan Karaköse kimdir? Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kaç yaşında, nereli? Gökhan Karaköse hayatı ve biyografisi! ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title