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Lüleburgaz'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı ile Hamzabey köyleri arasında 39 ES 436 plakalı kamyon ile 39 TA 282 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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