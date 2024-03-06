Lüleburgaz'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı ile Hamzabey köyleri arasında 39 ES 436 plakalı kamyon ile 39 TA 282 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ