Liverpool Şampiyonluk Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı: 47 Yaralı

İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına daldığı olayda 47 kişinin yaralandığı, yaralıların 27'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis, olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalmasının ardından olayın bilançosu netleşti. Kuzey Batı Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda 47 kişinin yaralandığı, yaralıların 27'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Merseyside İtfaiyesi 1'i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıklarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediği belirtilerek, "İnsanlardan, bu akşam Liverpool şehir merkezindeki Water Caddesi'nde meydana gelen olayın koşulları hakkında spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin, Liverpool bölgesinden 53 yaşındaki bir Britanyalı erkek olduğunu teyit edebiliriz" denildi.

İngiltere Başbakanı Starmer'den halka çağrı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan olayı "korkunç" olarak niteledi. Yaralıların ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu şok edici olaya hızlı ve etkin müdahalelerinden dolayı polise ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Starmer, "Polise soruşturma için ihtiyaç duyduğu alanı vermemizi rica ediyorum" çağrısında bulundu.

Araç kalabalığın arasına dalmıştı

İngiltere'de Liverpool futbol takımının Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına dalmıştı. Terör eylemi şüphesine neden olayda ilk etapta 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Polis olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığını duyurmuştu. - LİVERPOOL