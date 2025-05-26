Liverpool'daki Şampiyonluk Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı

Liverpool'daki Şampiyonluk Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı
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İngiltere'nin Liverpool kentinde futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi, sürücü gözaltına alındı.

İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Taraftarlar, olayın ardından araca saldırarak hasar verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı. - LİVERPOOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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