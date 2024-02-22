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Kütahya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu 2. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 46 ACL 764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.Kazada otomobil sürücüsü N.G. ve yanında yolcu olarak bulunan C.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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