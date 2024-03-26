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Kütahya'da Kavak Ağacının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kişi

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Kütahya'da kesilen kavak ağacının altında kalan kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayı köyünde meydana geldi. Nasuh Taşdeler (46), birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti. Kesim sırasında Nasuh Taşdeler arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kaldı. Ağır yaralanan Taşdeler, çağrılan 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taşdeler'in cenazesi Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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