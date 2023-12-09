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Kütahya'da Çalınan Kombiden Birisi Ele Geçirildi

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Kütahya'da 1 ay önce çalınan 3 kombiden 1'i iş yerinde ele geçirildi. Polis kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya'da 1 ay önce çalınan 3 kombiden 1'i iş yerinde ele geçirildi. Polis kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay önce Dumlupınar Mahallesinde Ö.Y. (34)'ye, 3 adet kombinin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahse konu kombilerden birisinin bir işyerinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A. (63) isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek hakkında suç eşyası satın alma suçundan işlem yapılmasının ardından Cumhuriyet Savcısı talimatıyla salıverildi. İş yeri sahibinden teslim alınan kombi müşteki Ö.Y. teslim edildi.

İş yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık zanlısı şüpheli şahsın M.K.(24) olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar Kütahya Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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