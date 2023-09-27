Kuşadası'nda işyeri hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinden 2 adet bilgisayar, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 2 adet bıçak şeklinde antika eşyanın kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili S.C. isimli şüpheli şahıs tarafından araç ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN