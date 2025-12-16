Boyundan büyük scooter'ı çaldılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir esnafa ait elektrikli scooter, küçük yaştaki iki çocuk tarafından çalındı. Boyundan büyük scooter'ı çalan, yerine oyuncağını bırakan iki küçük çocuk, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Türkmen Mahallesi Tavaslı Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, değeri yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenilen elektrikli scooter, yaşları 6 yada 7 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuk tarafından alındı. Scooter'ın sahibinin iş yerinde bulunmadığı sırada gerçekleşen olay, akşam saatlerinde fark edildi. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıttaydı

Kuşadası'nda iki küçük çocuğun scooter'ı çalıp bölgeden uzaklaşması ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin boyundan büyük elektrikli Scooter'a binip gitmesi yer alırken, diğer çocuğunun elindeki oyuncak scooter'i bırakması yer aldı.

Scooter sahibi Caner Sevim, durumu komşu esnafla paylaştıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerini belirterek, "Bir yere gitmiştim, dükkan kapalıydı. Akşamüzeri dışarı çıktığımda fark ettim. Komşunun kamerasına baktık, çocukların scooter'ı alıp götürdüğünü gördük. Ayıp olmasın diye küçük olanı bırakıp gitmişler" ifadelerini kullandı. - AYDIN