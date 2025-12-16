Haberler

Boyundan büyük scooter'ı çaldılar

Boyundan büyük scooter'ı çaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yaklaşık 30 bin TL değerindeki elektrikli scooter, yaşları 6-7 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuk tarafından çalındı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Scooter'ın sahibi, durumun farkına vararak polis ekiplerine başvurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir esnafa ait elektrikli scooter, küçük yaştaki iki çocuk tarafından çalındı. Boyundan büyük scooter'ı çalan, yerine oyuncağını bırakan iki küçük çocuk, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Türkmen Mahallesi Tavaslı Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, değeri yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenilen elektrikli scooter, yaşları 6 yada 7 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuk tarafından alındı. Scooter'ın sahibinin iş yerinde bulunmadığı sırada gerçekleşen olay, akşam saatlerinde fark edildi. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıttaydı

Kuşadası'nda iki küçük çocuğun scooter'ı çalıp bölgeden uzaklaşması ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin boyundan büyük elektrikli Scooter'a binip gitmesi yer alırken, diğer çocuğunun elindeki oyuncak scooter'i bırakması yer aldı.

Scooter sahibi Caner Sevim, durumu komşu esnafla paylaştıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerini belirterek, "Bir yere gitmiştim, dükkan kapalıydı. Akşamüzeri dışarı çıktığımda fark ettim. Komşunun kamerasına baktık, çocukların scooter'ı alıp götürdüğünü gördük. Ayıp olmasın diye küçük olanı bırakıp gitmişler" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! Milyonlarca liralık havale
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
title