Üye Girişi
Haberler

Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı: 25 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde saha çalışması gerçekleştiren polis ekipleri kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde saha çalışması gerçekleştiren polis ekipleri kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında bir iş yerinde 4 kişinin kumar oynadığını fark etti. Bunun üzerine masada bulunan bin 200 TL ve 104 oyun kağıdına el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı

Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira para cezası kesilirken günün nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda iş yeri sahibi İ.B. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir? Uğur Doğanca kimdir? CHP Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca kaç yaşında, nereli? İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli? Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli? Alper Aydoğan kimdir? CHP Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir? Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli? Özgür Arıcı kimdir? CHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavasoğlu kimdir? Memleket Partisi Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavasoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Siirt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Merkez adayı Sofya Alağaş kimdir? DEM Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Kurtalan adayı Ali Rıza Bingöl kimdir? Eser Yücel kimdir? Gelecek Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title