Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Serbest Bırakıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan bir aramada şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde şüphe üzerine yolda durdurulan bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerine B.G. isimli kişi üzerinde yaptıkları aramada 6 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin uyuşturucu madde buldu.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek "Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı.
Emniyetteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.