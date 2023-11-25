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Kulu'da aranan 4 kişi yakalandı

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3. Sayfa Haberleri
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Konya'nın Kulu ilçesinde, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan M.M, K.S, B.Y. ve V.U. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çeşitli suçlardan aranan M.M, K.S, B.Y. ve V.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Konya Kulu Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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