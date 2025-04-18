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Küçükçekmece'de 'Kargom Var' Yalanıyla 283 Bin Lira Dolandırıcılık

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Küçükçekmece'de sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kişi tarafından dolandırılan Y.A., 'değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim' bahanesiyle 283 bin lira kaybetti. Dolandırıcı S.G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Küçükçekmece'de "kargom var" yalanıyla 283 bin lira dolandırdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım" diyen sosyal medya dolandırıcısı, yabancı uyruklu kişiyi 283 bin lira dolandırdı.

Olay 20 Şubat'ta Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. sosyal medyadan tanıştığı yabancı uyruklu şüpheli tarafından "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım" bahanesiyle dolandırıldı. Şüpheli S.G., Y.A.'ya kargo güvenliği için ödeme yapması gerektiğini kendisinin dönünce kargoları alıp ödemeyi iade edeceğini söyledi. Buna inanan Y.A. yurtdışından gelen kargolara yaklaşık 283 bin lira para ödedi. Bir süre sonra şüphelenen Y.A. durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda sahte hesap açıp Y.A.'yı dolandırdığı iddia edilen S.G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 suç kaydı olan S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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