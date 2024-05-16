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Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Bahar Kaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

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Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Kaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Beklerken fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Kaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Beklerken fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından öldürülen Bahar Kaban'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Talihsiz kadının otopsi işlemleri devam ettiği sırada yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Uzun süre gözyaşı döken yakınlarından biri, fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık iki saat süren otopsi işleminin ardından Kaban'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kaban'ın cenazesinin yarın memleketi Iğdır'da toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Küçükçekmece Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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