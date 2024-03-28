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Kripto Para Borsası FTX'in Kurucusu 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulunmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz sene dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hüküm giyen Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD'nin New York kentinde ceza duruşması için hakim karşısına çıktı. Bankman-Fried'in annesi Barbara Fried ve babası Allan Joseph Bankman da duruşmada hazır bulundu.

Savcılar, Bankman-Fried'in "tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini ve muhtemelen son on yılın en büyük dolandırıcılığını" gerçekleştirdiğini ve kendi amaçları için 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunu kullandıklarını ifade etti.

"Kripto Kralı" lakaplı Bankman-Fried'in avukatı Marc Mukasey, müvekkilinin FTX'in çöküşünden sonra müşterilerinin parasını geri almak için çok çalıştığını savundu.

Söz hakkı verilen Bankman-Fried, ise "Bir dizi kötü karar verdim. Yaptığım bir çok hata var" ifadelerini kullanarak, FTX müşterilerine "geri ödeme yapılabileceğini" ileri sürdü.

"Mantıksal olarak kusurludur ve spekülatif"

Yargıç Lewis Kaplan, "Sanığın FTX müşterilerine ve alacaklılara ödemelerin tamamının yapılacağı yönündeki iddiası yanıltıcıdır, mantıksal olarak kusurludur ve spekülatiftir" ifadelerini kullandı. Yargıç Kaplan, Bankman-Fried'ın siyasi olarak etkili olma dürtüsüyle hareket ettiğinin açık olduğunu söyleyerek, müşteri kayıplarına ilişkin Bankman-Fried'ın "korkunç suçların işlenmesiyle ilgili tek bir pişmanlık sözü bile söylemediğini" belirtti.

Yargıç Kaplan, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 7 suçtan suçlu bulunan Bankman-Fried'ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bankman-Fried, 13 Aralık'ta 2022'de Bahamalar'da yakalanmış ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılar, Bankman-Fried hakkında 50 yıl hapis cezası talep etmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

CEO Dolandırıcılık Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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