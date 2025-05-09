Kredi Kartı Bilgileri Çalındı, 1 Milyon Lira Dolandırıldı

Kredi kartı bilgileri kopyalanan adam dakikalar içinde 1 milyon lira dolandırıldı

ANKARA - Ankara'da bilgileri kopyalanan kredi kartıyla dakikalar içinde 1 milyon 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan 39 yaşındaki İç Mimar Göktuğ Türkoğlu, çalınan kredi kartı bilgilerinin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını ve hesabından 7 parçalık işlemler halinde toplam 1 milyon 30 bin liralık para akışı gerçekleştirildiğini iddia etti. İşlemlerin tanımadığı ve herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı Şanlıurfa merkezli bir gıda firması tarafından yapıldığını söyleyen Türkoğlu, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Sorunun giderilmediği takdirde borcu ödemek zorunda kalacağını dile getiren Türkoğlu adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

"Bankayı arayıp hesabımın kapatılmasını istedim"

Olayla ilgili konuşan Göktuğ Türkoğlu: "Telefonu sürekli mesajlar gelmeye başladı. Hesabımdan para çekildiğini gördüm. Bankayı aradım ve hesabımı kapattım. Son çekilen tutar iptal edildi ama bu diğer tutarlar çekilmiş oldu. Toplam 7 parçalık çekimler halinde toplamda bir milyon 30 bin lira tutar kaybım oldu. O sırada çok panikledim. Hemen bankayı arayıp hesabımın kapatılmasını istedim. 'Barış Gıda' isimli bir firma tarafından işlemler gerçekleştirilmiş. Bu şirketi tanımıyoruz ve herhangi bir ticari faaliyetimiz olmamıştı. Banka yetkilileri işlemin Şanlıurfa'dan gerçekleştirildiğini söyledi. İnternetten araştırma yaptık. Söz konusu firmanın birkaç ay faaliyette bulunduktan sonra kapatıldığını öğrendik. Kartımın limiti 2 milyon liraydı, yarısı gitti. Müdahale etmeseydik hepsi gidecekti" dedi.

"İtiraz etmezsek ödemek zorunda kalacağız"

Mağdur olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Hesap kesim tarihinden iki gün sonra yapmışlar bu işi. Belli ki hesap limitimin açılmasını beklemişler. Telefonuma hiçbir şekilde onay mesajı gelmedi. Elektronik posta üzerinden alışveriş yaptıkları için mesaj gelmediğini düşünüyorum. Bütün mercilere şikayette bulundum. Bekleme sürecindeyiz. İtirazımızı yaptık. Henüz bir gelişme yok. Şu anda bir milyon 30 bin lira borçlu görünüyoruz. İtiraz etmezsek ödemek zorunda kalacağız. Benim gibi mağdur olunmaması için bu işlemlerde onay mesajının alınması gerekiyor. Yetkililerin de bu duruma bir müdahalede bulunması lazım. Sürecin takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.