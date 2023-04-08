Koyun ve keçi sürüleri villaların bahçelerini talan ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahiplerinin başıboş bıraktığı keçi sürüsünün, lüks villaların bahçelerine girerek zarar vermesi vatandaşları çileden çıkardı.

Evlerinin bahçesinde bulunan ağaçlar ve ekili sebzeler keçilerin saldırısına uğrayan vatandaşlar, belediyeye ve polise şikayette bulundu. Sorgun Muhtarı İbrahim Etem Şeker, 9 yıldır bu koyun ve keçi sürüsüyle uğraştığını, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadığını dile getirdi. Sürü sahibiyle görüştüğünü belirten Şeker; sürü sahibinin "gelsinler ceza yazsınlar. Yazdıkları ceza 1 çuval yem parası. Öder geçeriz" dediğini söyledi.

Sorgun Mahallesinde Kara Belen Mevkiinde ormanlık alanda konuşlanan koyun ve keçi sürüsü, ormandaki ağaçlardan sonra çevresindeki arazi ve evlerin bahçelerindeki ekili alanlara da zarar vermeye başladı. Lüks villaların bulunduğu bölgede villaların bahçesine giren başıboş keçiler, bahçede bulunan ağaçları ve sebzeleri adeta talan ettiler. Keçilerin, villalara girip bahçeye zarar verdiği anlar, yeni ekilmiş zeytin fidanlarını talan etme anları kameralara yansıdı.

Villasının bahçesine giren keçilerin ağaçlarına ve sebzelerine zarar verdiğini belirten İsmail Akdeniz isimli vatandaş, "Manavgat Sorgun Mahallesinde turizm bölgesinde şehrin içerisindeyiz. Burada bir gün koyun bir gün davar sürüsü geliyor. Biz artık bıktık bunlardan. Şikayet etmediğimiz mercii kalmadı. Artık gerekenin yapılmasını istiyoruz. Bugün bahçemize girip talan ettiler. Bir tane yeşil yaprağımız kalmadı. Başıboş keçi sürüsünün bahçemize yaptığı her şeyin kamera kayıtları var. Gidip yeniden şikayetçi olacağız" dedi.

5 yıl aza, 4 yıl muhtar olarak turizm bölgesi olan Sorgun Mahallesinde bu koyun-keçi sürüleri ile uğraştığını belirten Sorgun Mahalle Muhtarı İbrahim Etem Şeker, "Gördüğünüz gibi burada çobanların başıboş bıraktığı koyun ve keçiler vatandaşın bahçesine ektiği ağaçları ve sebzeleri talan ediyor. Yeşil yaprak bile bırakmıyor. Bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Bir süre sonra keçilerin başına gelen ve keçileri otlattığı belirlenen gençten bir daha keçilerini başıboş bırakmamasını isteyen Muhtar İbrahim Etem Şeker, "Bu koyunların konakladığı yer bizim ormanımız. Yanı başında yeni yapılmakta olan villalar var. Ormanda ağaçlara zarar verirken, artık insanların evlerine kadar girmeye bahçelerine zarar vermeye başladılar. Bugüne kadar şikayet etmediğim hiçbir yer kalmamasına rağmen bir şey elde edemedim. Artık çözüm bulunmasını istiyorum. Çobanı bulup birçok kez ikaz ettim. Ama kendisi istediğim yere şikayet edebileceğimi, yazılan cezayı ödemeye hazır olduğunu, yazılan cezanın bir yem çuvalı parası bile olmadığını dile getiriyor" dedi. - ANTALYA