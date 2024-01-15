Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı

Konyaaltı ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalanırken, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 'Umuma Açık Mekan Uygulaması' ve 2 ayrı noktada "Yol Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada 45 iş yeri denetlendi; bin 305 şahıs ile 103 araç ve sürücüsü hakkında sorgulama yapıldı. 5 aranan şahıs yakalanırken, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ANTALYA