Konya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Konya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, internetten sahte ürün satışı yaparak 116,5 milyon TL dolandıran 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler, dolandırıcıların sahte ilanlarla vatandaşları kandırdığını tespit etti ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya merkezli 4 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda internetten yaklaşık 116 milyon 500 bin TL'lik sahte ürün satışı yaparak dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden elektrikli süpürge, tarım aleti, mobilya, bisiklet, ev ve otomobil gibi ürünlerin satış ilanı ile alıcıları dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgüt üyelerinin internetten sahte ürün satışı yaparak, kapora veya ücretin tamamını alıp, ürünü göndermeyerek vatandaşları yaklaşık 116,5 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Kimlikleri belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 17 Haziran 2025 tarihinde Konya merkezli Gaziantep, Mersin ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 11 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer 4 şüphelinin daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere birçok suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bir vatandaşın ev alma hayaliyle 1 milyon 650 bin TL dolandırıldığı, polisin müracaatını alırken 10 yıllık birikimini 1 saat içinde kaybettiğini söylediği belirtildi. Siber Polisi, vatandaşları sahte ilan konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

Savaş bitiyor mu? İran masaya oturmak için İsrail'e tek bir şart sundu
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dikkat edin' diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü

"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi

Görüntü Tahran'dan! Halk İsrail ve ABD'ye tepkisini böyle gösterdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.