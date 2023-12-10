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Konya'da parkta kız grubu arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç kıza ilk müdahale yapıldı

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Konya'da parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki genç kıza, sağlık kabinindeki hemşire tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralının ambulansa alındığı sırada yakınlarına el sallaması dikkat çekti.

Konya'da parkta kız grubu arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki genç kıza, ilk müdahale sağlık kabinindeki hemşire tarafından yapıldı. Yaralının, ambulansa alındığı sırada yakınlarına el sallaması dikkat çekti.

Olay, 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde kız grubu arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 16 yaşındaki A.O., henüz kimliği belirlenemeyen başka bir kız tarafından karnından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Ambulansa alınırken el salladı

Olayın ardından şüpheli, bıçağı olay yerinde atıp kaçarken, yaralı A.O. ise park içerisinde bulunan sağlık kabinine sığındı. Burada görevli hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, daha sonra sağlık görevlilerinin gelmesiyle ambulansa taşındı. Bu sırada genç kızın, sedyeyle taşındığı sırada olay yerinde bulunan yakınlarına el sallaması dikkat çekti. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan A.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, "Bir anda bir çığlık koptu. Koşarak 2 kız geldi bir tanesinden kan akıyordu. Kavga sırasında bıçaklanmış. Buraya aldık tamponunu yaptı. Oksijeni düşmeye başlamıştı, oksijen taktım. Daha sonra ambulans geldi. Hastanın durumu stabil olarak hastaneye kaldırıldı" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya Olaylar Polisiye 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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