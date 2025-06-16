Konya'da Otomobil- Hafif Ticari Araç Kazası: 6 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil sürücüsü, sollama yaparken hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç bir ağaca çarparak durabildi. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin sollama yaparken arkadan çarptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Ereğli Karapınar kara yolu ilçe çıkışında bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ö. yönetimindeki 42 BZM 13 plakalı kamyonet sağ şeritte ilerlediği sırada, aynı yönde arkadan gelen ve alkollü olduğu belirtilen H.A. idaresindeki 41 ET 131 plakalı otomobil sollamak isterken sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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