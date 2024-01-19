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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Onatçılı Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu A.Ö. (30) idaresindeki 42 MB 1026 plakalı motosiklet ile Ö.D.'nin kullandığı 42 CKE 79 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ö. yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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