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Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Şahıs Polisten Kaçtı

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Konya'da hırsızlık şüphelisi bir şahıs, teyzesinin aracını alarak arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra polisten kaçtı. Yakalanan sürücünün arkadaşı ise suçsuz olduğunu savundu.

Habersiz aldığı teyzesinin aracıyla polisten 60 kilometre kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şüphelisinin yanında polise yakalanan şahıs, "Arkadaşıma uydum komiserim, suçsuzum"

KONYA - Konya'da hırsızlık şüphelisi şahıs, teyzesinin aracını habersiz alarak arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra 'dur' ihtarında bulunan polisten 60 kilometre kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan sürücünün arkadaşı ise "Arkadaşıma uydum komiserim, suçsuzum" diye kendini savundu.

Olay, akşam saatlerinde Altınekin ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, hırsızlıktan aranan M.C.İ., teyzesine ait 59 AGB 856 plakalı kamyoneti habersiz alarak yanında arkadaşı A.Ö. ile birlikte gezmeye çıktı. Altınekin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de daha önceden takipte oldukları şahısların bulunduğu 59 AGB 856 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Yapılan tüm uyarılara rağmen durmayarak ilçeden Konya Ankara Kara yoluna çıkan sürücü, Konya istikametine kaçmaya başladı. Polis ekipleri teyakkuza geçerken, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Polis ekipleri aşırı süratle kaçan şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için merkez Selçuklu ilçesi Konya Ankara Kara yolu üzeri Aşağıpınarbaşı kavşağında trafik akışını durdurdu. Yaklaşık 60 kilometre kaçan araç, kavşağa geldiğinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli sürücü M.C.İ. ile arkadaşı A.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ö. ise suçu sürücü olan arkadaşına attı. A.Ö., "Arkadaşıma uydum, suçsuzum" diye kendini savunurken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Araç ise emniyet otoparkına çekildi.

(İY-FM-MA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Gözaltı Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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