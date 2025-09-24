Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 1.6 Milyon TL'lik Vurgun

Konya'da 'polis-savcı' yalanıyla vatandaşları dolandırarak 1 milyon 650 bin TL'lik vurgun yapan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisini 'Hakan komiser' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını söyleyen şüpheliye toplam 950 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolu çantayı elden teslim etti. Zanlı kayıplara karışırken Ereğli'de ikamet eden başka bir vatandaş da aynı yöntemle 700 bin TL dolandırıldı.

Şikayetlerin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 240 saatlik kamera görüntüleri ve saha çalışmalarından şüphelilerin 26 yaşındaki D.D., 22 yaşındaki H.C. ve 29 yaşındaki M.K. olduğu belirlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonla şüpheliler Ereğli ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında, dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 13 bin dolar, bin 600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 cep telefonu ve 4 sim kart bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA