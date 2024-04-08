Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Konya'da Çalınan Kamyon Adana'da Parçalara Ayrıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çalınan kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayırılması saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan ve tutuklanan iş yeri sahibi, "50 bin TL karşılığında parçalamam için getirdiler, korkunca aracın parçalarını göle attım" diye kendisini savundu.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nden 15 Mart günü park halindeki bir kamyonet çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın parçalanmak üzere kente getirildiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler PTS kayıtlarını inceleyerek kamyonun gidiş güzergahını çıkarttı. Kamyonun en son Ferdi Ş. isimli bir kişinin tamirhanesine girdiği belirlendi.

Oto hırsızlık polisleri tamirhaneye yaptığı operasyonda Ferdi Ş.'yi gözaltına aldı. Kamyon ise tamamen parçalanmış vaziyette parçalarının bir kısmı bulundu.

Emniyetteki ifadesinde Ferdi Ş., "Ben kaynakçılık yaparım, tanımadığım 2 erkek şahıs kamyonu 50 bin TL karşılığında parçalamam için iş yerime getirdiler, kamyonu parçalarına ayırdım daha sonra şahıslara ulaşamayınca bir şeylerin ters gittiğini anlayıp korktum, aracın parçalarını bilmediğim bir yerde göl içerisine attım" diye kendisini savundu. Ferdi Ş., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Konya Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title