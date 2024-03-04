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Konya'da Aranan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan bir şahıs, devriyedeki polis tarafından kimlik kontrolünde yakalandı. Ayrıca, başka bir şüphelinin üzerinde ise bir tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 1 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs devriyedeki polisin kimlik kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, devriye görevi icra ettiği sırada durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. GBT kontrolü yapılan Y.D. isimli şahsın, 6136 SKM suçundun 1 yıl, kasten yaralama suçundan ise 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Açık Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan G.D. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve tabancalara ait 20 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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