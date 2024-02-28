Konya'da 150 Ton Saman Balyası Yangını

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide bulunan 150 ton saman balyası yandı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Kurtbasan mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan İ.D.'ye ait 150 ton saman balyası, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Saman balyalarının tamamen etkilendiği yangında büyük çapta zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA