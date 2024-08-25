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Kontrolden Çıkan Motosiklet 2 Genci Hayattan Kopardı

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Gaziantep Şahinbey 100. Yıl Tüneli'nde meydana gelen feci kaza sonucu, kontrolden çıkan motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet 2 genci hayattan kopardı

GAZİANTEP - Gaziantep Şahinbey 100. Yıl Tüneli'nde seyir halinde olan motosiklet, kontrolden çıkarak savrulduktan sonra devrildi. Feci kaza sonrası motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Olay, dün gece geç saatlerde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki Şahinbey 100. Yıl Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde İbrahim Karaoğlu ve Settar Küçük'ün bulunduğu plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak savrulduktan sonra tünel duvarına çarparak durdu. Feci kaza sonrası 2 genç metrelerce savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gençlerden biri olay yerinde, diğer hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Karaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Settar Küçük ise ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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