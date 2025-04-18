Kontrolden çıkan cip takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 78 ABY 280 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçtan fırlayan S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.