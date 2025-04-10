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Kocaeli'nde Fabrika Yangını Paniği

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Gebze ilçesinde bir elektrik motoru ve jeneratör üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İlgili ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Fabrikada yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bulunan bir elektrik motoru ve jeneratör üretim fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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