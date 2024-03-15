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Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Arkadaş Hakim Karşısında

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Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan 2 arkadaşın hakim karşısına çıktığı belirtildi. Sanıklardan biri evinde sakladığı uyuşturucu maddenin yerini tarif ederek itiraf etti.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan 2 arkadaş hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri savunmasında, evinde sakladığı uyuşturucu maddenin yerini tarif ederek, "Polis aramada bulamadı ancak ben itiraf ediyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, geçen sene polis ekipleri, O.G. ile M.S. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Takipte sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde M.S. ile O.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 bin 500 TL karşılığında 50 gram bonzai aldım"

Suça ilişkin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.S., O.E. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık M.S., "O.E'ye uyuşturucu verdiğimi kabul ediyorum. Ben İstanbul'a gidip kendime uyuşturucu alacağım tarihte arkadaşım O.E., 'Bana da al' dedi. Bunun üzerine kendime ve arkadaşım O.E'ye toplam 2 bin 500 TL karşılığında 50 gram bonzai aldım. Kocaeli'ye geldiğimde göz kararı 20 gramı bin TL karşılığında O.E'ye verdim, 30 gramı da bana kaldı" dedi.

"Evimde sakladığım yaklaşık 20 gram bonzai vardır"

Kendini ihbar edeceğini söyleyen M.S., "Evimde, lavabo dolabında bulunan deterjan kutusunun içinde sakladığım yaklaşık 20 gram bonzai vardır. Polis aramada bulamadı ancak ben itiraf ediyorum. Ailemin maddeden haberi yoktur. Maddeyi İstanbul'dan E.K. isimli 35-40 yaşlarında, hafif kamburlu birinden almıştım. Kendisinden 2-3 kez madde almışlığım vardır" şeklinde konuştu.

O.E. ise M.S'nin ifadelerini katılarak, uyuşturucu madde ticareti suçunu kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kocaeli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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