Kocaeli'de Sahte Madeni Yağ Operasyonu: 12 Milyon TL'lik Ele Geçirildi

Kocaeli'de sanayi atık yağlarını arıtarak ünlü markaların ambalajlarına dolduran şüphelinin iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri 12 milyon TL olan 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye ait iş yerinde arama gerçekleştirdi. 27 Mayıs tarihinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan sahte 21 bin 600 litre madeni yağ ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ