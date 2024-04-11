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Kocaeli'de otomobil çarptı, 7 yaşındaki çocuk yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çetin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden sokağa çıkan 7 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.A.'nın bacağı otomobil tekerleğinin altında kaldı. E.A. savrulurken, otomobil sürücüsü bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, E.A.'ya çarpıp otomobiliyle kaçan sürücünün, Ramazan Bayramı sebebiyle sokaktaki bir binada ikamet eden yakınlarını ziyaret etmeye geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayı gören vatandaşların ifadesine başvururken, sürücüyü yakalamak için ise çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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