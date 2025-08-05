Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Cezalar Kesildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dün Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, A.Ç. isimli şahsın kumar oynattığının tespit edildi. A.Ç'ye adli işlem yapılırken, kumar oynanan 3 bin 500 TL paraya el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 5 şahsa toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ