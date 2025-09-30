Haberler

Kocaeli'de Fabrika İnşaatında Elektrik Çarpması: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir fabrika inşaatında çalışan M.Ş., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapımı devam eden bir fabrikanın inşaatında çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakülte Caddesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan M.Ş., çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
