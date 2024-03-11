Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de bir fırında şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fırında nefes borusuna şeker kaçan çocuk, fırın sahibi tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fırında nefes borusuna şeker kaçan çocuk ölümden döndü. Fırın sahibi uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğu boğulmaktan kurtarırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart Cumartesi günü Esentepe Mahallesi Ağadadere Caddesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek çocuk annesiyle fırına geldi. Annesi ekmek aldığı esnada çocuğun nefes borusuna emdiği şeker kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu fark eden anne, fırın sahibi Recep İslam'dan aldığı suyu oğluna içirmeye çalışsa da fayda etmedi. Anne paniklerken, hızla hareket eden Recep İslam'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla şeker çocuğun nefes barosundan çıkartıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, nefes borusuna şeker kaçan çocuğun ölümden döndüğü anlar fırının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğun boğulduğunu gördüm"

Yaşananları anlatan Recep İslam, "Akşam saatlerinde fırına hanımefendi ile çocuğu geldi. Ekmeğini verdiğim sırada kadın benden su istedi. Suyu çocuğa içirmeye çalıştı, ardından ekmeğini verdim. Kadın hızlı hızlı hareket etmeye başladı. Çocuğun boğulduğunu, nefes alamadığını gördüm. Çocuğun yanına gittim. Heimlich manevrasıyla çocuğu hayatta tutmaya çalıştım. Çok şükür başardım. Boğazına şeker kaçmış, onu çıkardım. Heimlich manevrasının herhangi bir eğitimini almamıştım ama videolarına bakmıştım. Tüm vatandaşlarımızın öğrenmesi bilmesi gerekiyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tunca Tuncer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Tunca Tuncer kaç yaşında, nereli? Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kaç yaşında, nereli? Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli? Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli? Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title